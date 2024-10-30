Бывший генсек ФИФА рассказал, что пил водку в России с Мутко

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке, который сейчас занимает аналогичный пост в Международной ассоциации дружбы (IFA), рассказал историю о том, как пил водку с бывшим заместителем председателя правительства России Виталием Мутко. Слова экс-чиновника приводит «Матч ТВ».ъ

«С тех пор, как я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, стал часто и много ездить по России. Никогда не видел медведей на улице. Мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Каждую рюмку пили с тостами. И когда они закончились, салютовали и пили за выпитое ранее», — заявил Вальке.

В разные годы Мутко занимал должности президента Российского футбольного союза (РФС) и министра спорта. С 2007 по 2015 год Вальке был генсеком ФИФА.

Сейчас Мутко является генеральным директором оператора программы компании «Дом.РФ».

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