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Лидеру ЦСКА предрекли переход в европейский клуб

Экс-футболист Мор: летом Файзуллаев перейдет в серьезный европейский клуб

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перейдет в европейский клуб из топ‑5 европейских чемпионатов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Файзуллаев — хороший и перспективный футболист. Да, щупленький, но умеет и борьбу эффективно вести. Действует очень нестандартно. Считаю, что летом он уедет в серьезный европейский клуб из топ‑5 чемпионатов», — заявил Мор.

29 октября Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии. Он стал вторым футболистом из Узбекистана, который удостоился этой награды.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах за армейскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер не считает «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ.

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