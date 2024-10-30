Российского тренера по борьбе проверят на вменяемость по делу о терроризме

Старшему тренеру женской сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде назначена судебно-психитрическая экспертиза в рамках расследования его уголовного дела о содействии терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале июля Щербинский суд Москвы отправил тренера в СИЗО. Исматзода обвиняется в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

В ходе заседания следователь заявлял, что один из родственников Исматзоды воюет в Сирии и преследуется за терроризм в Таджикистане. Также тренер переводил денежные средства осужденным за подобную деятельность лицам.

Исматзода вину не признает. По его словам, он не поддерживал общение с родственником, который уехал в Сирию.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта и тренером высшей категории.

В мае на первенстве Европы для юношей младше 15 лет борец Муса Сантиков, который тренировался под его руководством, завоевал золотую медаль.

Исматзода — мастер спорта России по вольной борьбе, сотрудник училища олимпийского резерва №1.

Ранее глава МВД Франции обвинил Карима Бензема в том, что он не говорит о терроре исламистов.