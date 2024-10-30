Президент РФС оценил вероятность допуска сборной России до отбора на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вероятность допуска сборной России до отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте будем реалистами, вероятность допуска к отборочному турниру именно в декабре не столь высока. Сложно делать какую-то оценку. Конечно, вероятность ниже чем 50%. Но это и не 1%», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее в РФС оценили работу Валерия Карпина в сборной России.