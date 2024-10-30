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Президент РФС оценил вероятность допуска сборной России до отбора на ЧМ-2026

Дюков о ЧМ-2026: вероятность допуска к отборочному турниру невысока

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вероятность допуска сборной России до отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте будем реалистами, вероятность допуска к отборочному турниру именно в декабре не столь высока. Сложно делать какую-то оценку. Конечно, вероятность ниже чем 50%. Но это и не 1%», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее в РФС оценили работу Валерия Карпина в сборной России.

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