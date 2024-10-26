В РФС оценили работу Карпина в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Мы на связи. Если бы ему надоело тренировать сборную — он бы сообщил. Карпин является тренером нашей сборной и готов работать дальше. Проведем два матча в ноябре, к этим матчам команду будет готовить он», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее в РФС раскрыли ответ УЕФА по поводу возвращения российских клубов.