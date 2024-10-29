Суперкомпьютер не считает «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге, передает «Евро-Футбол.Ру».

Вероятность победы «Краснодара» в РПЛ составляет 47,3%. «Зенит» станет чемпионом России с вероятностью 42%. Топ-3 замыкает московский «Локомотив» — 7,4%.

В прошлом туре «Краснодар» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России. В их активе 33 очка после 13 туров. На три балла отстает идущий вторым Зенит» и на пять — «Локомотив».

Следующий матч «Краснодар» проведет дома против «Оренбурга». Игра состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Самарская команда также 3 ноября в выездном матче сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что команда не обыграла «Локомотив» из-за судьи.