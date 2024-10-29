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Футболиста ЦСКА признали лучшим футболистом континента

Футболист ЦСКА Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

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Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

«Файзуллаев был частью команды, которая одержала победу в полуфинале Кубка Азии среди игроков до 23 лет в Катаре 2024, обеспечив Узбекистану историческое дебютное выступление на Олимпийских играх в Париже 2024 года», — говорится в сообщении.

Церемония вручения наград AFC Annual Awards прошла в Сеуле во вторник.

21‑летний Файзуллаев стал вторым футболистом из Узбекистана, который удостоился этой награды. В текущем сезоне полузащитник ЦСКА забил два мяча и отдал пять результативных передач в составе армейской команды.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер не считает «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ.

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