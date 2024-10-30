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Российский пловец получил нейтральный статус

Российский пловец Гончаров получил нейтральный статус от World Aquatics

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University of Pittsburgh Athletics

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выдала статус нейтрального индивидуального спортсмена российскому пловцу Степану Гончарову. Об этом сообщает официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

21-летний Гончаров ранее становился победителем Всероссийских соревнований «Резерв России» в 2021 году.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе.

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов. Соревноваться российские спортсмены могли только в одиночных разрядах, групповые выступления были запрещены.

Ранее французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.

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