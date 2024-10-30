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ЦСКА продаст олимпийского чемпиона

«Атлетико Минейро» выкупит у ЦСКА олимпийского чемпиона Бруно Фукса

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ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, выступающий на правах аренды в бразильском клубе «Атлетико Минейро», останется там. Условия для автоматического выкупа были выполнены. Об этом заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

«В «Атлетико Минейро» знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и нам подтвердили, что выкуп состоится. Переход можно считать совершенным, но формализовать трансфер можно будет с 11 января 2025 года», — написал он.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фукса оценивается в €1,8 млн.

Фукс стал футболистом московского клуба в августе 2020 года, подписав с клубом пятилетний контракт.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 24 очка. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в активе 11 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 30 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков.

Ранее Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА.

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