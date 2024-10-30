Овечкин оформил дубль в первом периоде матча с «Рейнджерс»

Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дважды Овечкину ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас. В текущем сезоне НХЛ российский хоккеист записал на свой счет четыре шайбы.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере спортсмена.

Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

27 октября стало известно, что Овечкин в матче против «Тампы» вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории Национальной хоккейной лиги. Хоккеист вышел на лед в 1433-й раз, превзойдя результат Майка Гартнера. Следующей целью Овечкина является Тим Хортон с 1445 выходами.

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