Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Тампы» вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин вышел на лед в 1433-й раз, превзойдя результат Майка Гартнера. Следующей целью Овечкина является Тим Хортон (1445).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тампы».

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра.

Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

Российский нападающий забросил 855-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Ранее Овечкина и Романа Ротенберга пригласили на Мадагаскар.