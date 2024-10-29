Хоккеист «Динамо» установил рекорд КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу набранных очков.

29 октября минчане проводят гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». В первом периоде Шипачев отдал голевую передачу белорусскому нападающему Вадиму Морозу. Этот набранный балл 929-м для хоккеиста (291 гол + 638 передач).

Таким образом, он превзошел предыдущее достижение бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина (928).

На момент написания новости в матче «Северсталь» — «Динамо» (Минск) идет второй период, счет 2:1 в пользу хозяев.

19 октября он побил рекорд КХЛ по количеству матчей.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Торпедо».