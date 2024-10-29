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Хоккеист «Динамо» установил рекорд КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» Шипачев установил рекорд КХЛ по набранным очкам

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу набранных очков.

29 октября минчане проводят гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали». В первом периоде Шипачев отдал голевую передачу белорусскому нападающему Вадиму Морозу. Этот набранный балл 929-м для хоккеиста (291 гол + 638 передач).

Таким образом, он превзошел предыдущее достижение бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина (928).

На момент написания новости в матче «Северсталь» — «Динамо» (Минск) идет второй период, счет 2:1 в пользу хозяев.

19 октября он побил рекорд КХЛ по количеству матчей.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Торпедо».

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