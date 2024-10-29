Роналду не забил пенальти, и его клуб вылетел из Кубка страны

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, проиграл «Аль-Таавуну» в матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 71-й минуте забил бразильский полузащитник «Аль-Таавуна» Флавио. Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

Соперник «Аль-Таавуна» по следующей стадии Кубка короля определится позднее. В прошлом сезоне «Аль-Наср» дошёл до финала турнира, где уступил «Аль-Хилялю» (1:1, 4:5 по пенальти).

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году, ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду не хочет ехать на матч азиатской Лиги чемпионов.