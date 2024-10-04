Клуб Роналду не хочет ехать на матч азиатской Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии не хочет ехать в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов против «Эстегляля». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

Сообщается, что в клубе сомневаются в безопасности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Матч между «Аль-Насром» и «Эстеглялем» должен состояться 22 октября в Тегеране.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца.