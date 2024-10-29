Стали известны первые два участника основного этапа Кубка России

Сегодня, 29 октября, стартовал шестой раунд Пути регионов в Кубке России по футболу. Определились первые два участника основного этапа.

В одном из матчей «Тюмень» встретилась с пермским «Амкаром». Встреча, которая прошла на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По голу забили нападающий Кирилл Косарев и полузащитник Андрей Марьянов, а также в свои ворота мяч отправил защитник «Амкара» Андрей Придюк.

В другой встрече калининградская «Балтика» принимала на своем поле екатеринбургский «Урал». Встреча, состоявшаяся на стадионе »РосТех Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Урала» Мингиян Бевеев. Он появился на поле на 46-й минуте, а уже на 48-й — отличился.

Таким образом, «Урал» и «Тюмень» примут участие в следующем раунде Кубка России, в котором в борьбу вступят команды, занявшие третьи места в групповом этапе. Возможными соперниками на этой стадии могут оказаться «Динамо» (Махачкала), тольяттинский «Акрон», «Краснодар» и подмосковные «Химки».

Оставшиеся две пары сыграют 30 октября. Матч ярославского «Шинника» и «Чайки» из села Песчанокопское начнется в 17:45 по московскому времени, а «Сочи» и костромской «Спартак» — в 20:00 мск.

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