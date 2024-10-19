Хоккеист «Динамо» установил рекорд КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу проведенных матчей.

19 октября минчане проводят домашнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». После первого периода хозяева счет в матче 0:0. Эта встреча стала 1002-й для Шипачева.

Рекорд по этому показателю ранее принадлежал завершившему карьеру защитнику магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Бирюкову — он провел в лиге 1001 игру.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Шипачев является лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в его активе 636 результативных передач. Кроме того, в 1000 проведенных играх он забросил 290 шайб.

Форварду осталось набрать одно очко, чтобы сравняться с Сергеем Мозякиным по количеству очков в матчах КХЛ. На данный момент в активе Вадима суммарно 927 баллов.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.