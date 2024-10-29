Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова

Ветераны московских «Спартака» и «Динамо» сыграют в матче памяти Федора Черенкова. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В составе команд на поле выйдут известные игроки обоих коллективов. Например, за «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Роман Павлюченко и другие. Тренером красно-белых будет Олег Романцев.

За «Динамо» сыграют Владимир Габулов, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Денис Колодин, Андрей Каряка и другие. Эту команду возглавят известные специалисты Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Встреча состоится 13 ноября на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене».

Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. Он провел 15 сезонов за «Спартак» в период с 1978 по 1993 годы и установил рекорд клуба по количеству сыгранных матчей — 515 матчей. В составе красно-белых он три раза выиграл чемпионат СССР, чемпионат России и Кубок России.

В составе сборной СССР Черенков провел 34 встречи, в которых забил 12 мячей, и стал бронзовым призером Олимпийских игр — 1980.

Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Через год ему открыли памятник на стадионе «Спартак», а также назвали его именем Южную трибуну.

В этом году Черенову могло бы исполниться 65 лет.

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