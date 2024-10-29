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Тренер Гаджиев о попадании в базу «Миротворца»: это все наркоманы и этот Зеленский

Тренера Гаджиева рассмешила новость о попадании в базу украинского «Миротворца»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что смеется над тем, что попал в базу украинского сайта «Миротворец», передает Sport24

«Правда, я смеюсь. Но эта ситуация на Украине меня расстраивает. У меня там полно друзей. К сожалению, не все они остались живы. Тот же Андрей Гусин или тренеры — Лобановский и Базилевич», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев отметил, что его огорчает ситуация, когда два брата между собой дерутся.

«С другой стороны, это все делают эти наркоманы и этот Зеленский», — добавил Гаджиев.

«Миротворец» — прототип черного списка персон, к которым применяются санкции на Украине. Например, запрещен въезд на территорию страны. Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Ранее бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу «Миротворец».

Ранее руководство и игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу украинского «Миротворца».

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