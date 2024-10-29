19-летняя горнолыжница погибла после падения на тренировке

mati.lorenzi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла после падения на тренировке. Об этом сообщил сайт Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Лоренци упала во время тренировки и ударилась головой о снег. Спортсменку госпитализировали, но ее не удалось спасти.

В марте 2024 года Лоренци стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе.

Ранее игрок французского футбольного клуба «Ла Шатеньере», который выступает в пятом дивизионе, Алексис Лескайль умер прямо на поле во время матча.

5 октября 34-летний футболист получил разрыв аневризмы во время матча Пятого дивизиона против резервной команды «Анже».

Лескайль потерял сознание на 72‑й минуте. Ему была оказана медицинская помощь, а затем футболиста доставили в больничный центр города Ла‑Рош‑сюр‑Йон. 6 октября в больнице города Нант ему сделали операцию, однако врачам не удалось спасти Лескайля.

Ранее футболист сборной Греции Джордж Болдок умер в 31 год.