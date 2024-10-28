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Футболист «Зенита» заявил, что команда не обыграла «Локомотив» из-за судьи

Футболист «Зенита» Мостовой: если бы не судья, мы бы обыграли «Локомотив»

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что решение арбитра Сергея Карасева не давать футболисту московского «Локомотива» Алексею Батракову вторую желтую карточку за фол на Густаво Мантуане стоило сине-бело-голубым победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Считаю, потеряли два очка по такой игре. Во втором мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если бы не судья, то, думаю, не потеряли бы очки», — сказал Батраков.

Игра, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме команды не забили, а на 51-й минуте счет открыл «Зенит», автором гола стал Андрей Мостовой, ассистентом которого выступил Клаудиньо. «Локомотив» сравнял счет на 68-й минуте, отличился Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 30 баллов. «Быки» проведут матч 13-го тура чемпионата России28 октября против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Сергей Семак заявил, что разочарован судейством в матче с «Локомотивом».

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