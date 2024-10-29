Бразильская футболистка намекнула на дискриминацию в отношении Винисиуса

Футболистка сборной Бразилии Людмила да Сильва отреагировала в своих соцсетях на то, что «Золотой мяч» получил не игрок мадридского «Реала» Винисиус, а игрок английского «Манчестер Сити» Родри, опубликовав в своих соцсетях фрагмент из песни Racionais MC's и Afro-X A Vida É Desafio.

«Наша мама с малых лет говорит: сынок, раз ты черный, ты должен быть в два раза лучше», — поется в песне.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее во Франции обвинили «Реал» в попрании ценности спорта.