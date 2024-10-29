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Во Франции обвинили «Реал» в попрании ценности спорта

Издание L'Equipe о «Реале»: они попрали ценность спорта

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LGM / Panoramic via Reuters Connect

Французское издание L'Equipe раскритиковало мадридский «Реал» , который принял решение не присутствовать на гала-концерте по поводу вручения награды «Золотой мяч», выпустив статью с заголовком «Электоральное и моральное поражение».

«Мадридский клуб без всякого смущения попрал ценность спорта, состоящую из уважения к его победителям», — говорится в статье.

В числе номинантов на «Золотой мяч» были представители «Реала» Винисиус, Дани Карвахаль и Джуд Беллингем, но награду выиграл игрок английского «Манчестер Сити» Родри. Никто из «Реала» не приехал на церемонию.

Это первый «Золотой мяч» в карьере Родри. Он стал третьим игроком с 2008 года, кому удалось прервать победную серию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении этой награды. В 2018-м «Золотой мяч» достался хорвату Луке Модричу, а в 2022-м — французу Кариму Бензема. Роналду и Месси не попали в список номинантов в этом году.

Ранее стал известен лучший клуб года.

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