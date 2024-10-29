Генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке рассказал, что Игры дружбы могут состояться не в России, а в другой стране БРИКС, передает «Матч ТВ».

«Если ситуация в мире будет меняться, то соревнования должны пройти в России в 2026 году. Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС», — сказал Вальке.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее один из кандидатов на пост главы МОК высказался о допуске россиян.