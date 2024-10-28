Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре

Евгений Сафонов, отец вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявил, что его сын может не приехать на ноябрьские матчи национальной сборной России, несмотря на попадание в расширенный список, передает Sport24.

«Общался с сыном на тему его приезда в сборную. Он сказал, что пока не знает. Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства. Мне об этом ничего не известно», — сказал Сафонов-старший.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провел три матча, в которых пропустил три мяча.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонову посоветовали не смотреть на ошибки конкурента.