Названа причина, по которой Батраков не был удален в матче с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасев должен был показать вторую желтую карточку нападающему московского «Локомотива» Алексею Батракову за фол против игрока «Зенита» Густаво Мантуана в матче между этими командами в рамках 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист петербургской команды Максим Деменко.

«Конечно, Батраков фолил на желтую карточку. Сначал Мантуан ударил по мячу, а уже после нога Батракова попала в ногу соперника. Это не было умышленно — Карасев мог как показывать карточку, так и не показывать. Мне кажется, Карасев решил не портить эту игру удалением Батракова — хотя это фол на желтую карточку, если оценивать по правилам. Это удар сзади, да еще и в ногу», — констатировал Деменко.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте нападающий красно-зеленых Алексей Батраков получил желтую карточку за неспортивное поведение, а 13 минут спустя он нарушил правила против Густаво Мантуана, в подкате попав сопернику в ногу. Карасев не стал наказывать игрока «Локомотива» вторым предупреждением, назначив штрафной удар.

В концовке матча именно Мантуан нанес Батракову травму, из-за которой футболист был вынужден покинуть поле в сопровождении врача. За этот фол игрок «Зенита» был наказан желтой карточкой.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. Столько же баллов у «Краснодара», который возглавляет таблицу, проведя на матч меньше. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, набрав на два очка меньше.

Следующий матч РПЛ петербуржцы проведут также дома — в 14-м туре они примут махачкалинское «Динамо». Красно-зеленым предстоит домашнее противостояние с казанским «Рубином».

Ранее Деменко назвал ничью «Зенита» и «Локомотива» закономерной.