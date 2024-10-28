Футболист «Локомотива»: игрок «Зенита» целенаправленно хотел сломать голеностоп

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что игрок петербургского «Зенита» Густаво Мантуан намеренно ломал голеностоп форварду красно-зеленых Алексею Батракову, передает «РБ Спорт».

«Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку. Он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал», — сказал Воробьев.

В конце второго тайма Густаво Мантуан в борьбе за мяч влетел шипами в ногу Батракова, игрок «железнодорожников» смог покинуть поле только с помощью сотрудника медицинской бригады.

Батраков забил мяч за «Локомотив» в этом поединке. Он — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, в его активе восемь голов и шесть результативных передач. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что команда не обыграла «Локомотив» из-за судьи.