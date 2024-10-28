Тренер «Локомотива» о травме лучшего бомбардира РПЛ: судья даже не наградил соперника желтой

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о травме футболиста команды Алексея Батракова, выразив надежду на то, что она несерьезная, передает «Чемпионат».

«Надеемся, что травма несерьезная, но неприятная. А судья [Сергей Карасев] даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть», — сказал Галактионов.

В самом конце матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (1:1) Батраков получил травму ноги и досрочно покинул поле. О сроках возвращения футболиста не сообщается.

«Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея в активе 28 очков. «Зенит» идет на втором месте, набрав 30 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 30 баллов. «Быки» проведут матч 13-го тура чемпионата России 28 октября против самарских «Крыльев Советов».

Следующую встречу «Локомотив» проведет дома 2 ноября. Соперником красно-зеленых станет казанский «Рубин», который занимает седьмое место, набрав 18 баллов. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

Ранее Батраков возглавил список бомбардиров РПЛ.