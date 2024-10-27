Месси одной фразой отреагировал на разгромную победу «Барселоны» над «Реалом»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который большую часть карьеры выступал в составе «Барселоны», на своей странице в социальной сети X одной фразой отреагировал на разгромную победу каталонской команды над мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании.

«Какая прекрасная победа», – написал Месси.

Встреча завершилась со счетом 4:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме польский нападающий Роберт Левандовски оформил дубль за две минуты, отличившись на 54-й и 56-й минутах. Ламин Ямаль свой гол оформил на 77-й минуте, а Рафинья в конце матча установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны».

Ранее Александр Мостовой заявил, что его удивил результат матча «Реал» — «Барселона».