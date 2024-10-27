Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен характер травмы Джикии

Тренер «Химок» Артига заявил, что у Джикии подозрение на мышечную травму

close
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что у защитника Георгия Джикии существует подозрение на мышечную травму. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я думаю, что у Джикии случилась мышечная травма в тот момент, когда он пытался вытащить мяч при третьей голевой атаке «Динамо». Мы пока не знаем всей картины, будем ждать результатов анализов, чтобы полностью понять, что с ним случилось», — заявил Артига.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамале (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 26 баллов. «Химки» идут на 13-м месте с 11 баллами.

Ранее в «Динамо» рассказали, как переиграли «Химки».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами