Стал известен характер травмы Джикии

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что у защитника Георгия Джикии существует подозрение на мышечную травму. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я думаю, что у Джикии случилась мышечная травма в тот момент, когда он пытался вытащить мяч при третьей голевой атаке «Динамо». Мы пока не знаем всей картины, будем ждать результатов анализов, чтобы полностью понять, что с ним случилось», — заявил Артига.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамале (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 26 баллов. «Химки» идут на 13-м месте с 11 баллами.

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