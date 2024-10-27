В «Динамо» рассказали, как переиграли «Химки»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» заявил, что доволен итоговым результатом.

По его словам, не все смогут зацепить очки в играх против химчан.

«Отличный результат, 4:3! Если мы будем продолжать проводить такие матчи, то спокойствия нам не видать. Придется брать по полгода выходных, чтобы эмоции восстановить (смеется). Но мне очень радостно! Здесь «Локомотив» проиграл на прошлой неделе, поэтому чтобы добиться успеха здесь, нужно держать концентрацию. Первый и второй мяч можно сказать, что здесь ошиблись защитники и опорный полузащитник, третий гол — рикошет. Но это футбол, такое случается. К сожалению, иногда не хватало чего-то в обороне. Но я очень рад победе, здесь не все смогут добиться результата», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамале (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 26 баллов. «Химки» идут на 13-м месте с 11 баллами.

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