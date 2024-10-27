Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Динамо» рассказали, как переиграли «Химки»

Тренер «Динамо» Личка заявил, что доволен победой над «Химками»

close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» заявил, что доволен итоговым результатом.

По его словам, не все смогут зацепить очки в играх против химчан.

«Отличный результат, 4:3! Если мы будем продолжать проводить такие матчи, то спокойствия нам не видать. Придется брать по полгода выходных, чтобы эмоции восстановить (смеется). Но мне очень радостно! Здесь «Локомотив» проиграл на прошлой неделе, поэтому чтобы добиться успеха здесь, нужно держать концентрацию. Первый и второй мяч можно сказать, что здесь ошиблись защитники и опорный полузащитник, третий гол — рикошет. Но это футбол, такое случается. К сожалению, иногда не хватало чего-то в обороне. Но я очень рад победе, здесь не все смогут добиться результата», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамале (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 26 баллов. «Химки» идут на 13-м месте с 11 баллами.

Ранее Павел Погребняк назвал пиво нормальным восстановительным мероприятием.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами