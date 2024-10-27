«Навел на меня прицел»: тренер «Спартака» Станкович о судействе

Главный тренер московского «Спартака», сербский специалист Деян Станкович критично высказался о судействе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом» (2:0), намекнув, что в департаменте судейства Российского футбольного союза, который возглавляет серб Милорад Мажич, к нему относятся предвзято. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он увидел симуляцию — значит, симуляция. Мне тут добавить нечего, иначе меня просто дисквалифицируют. Потому что есть один мой соотечественник, который навел на меня прицел. Так что скажи я что-то — последуют санкции», — заявил специалист.

После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Нижегородская команда 3 ноября также в выездном матче сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» восхитились иностранцем, которого хотят продать.