Российский теннисист Хачанов проиграл финал в Австрии

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел завоевать титул турнира серии ATP-500 в австрийской Вене, проиграв в финале турнира представителю Великобритании Джеку Дрейперу.

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5. Хачанов допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных (67%). На счету его соперника две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

20 октября Хачанов завоевал титул на турнире ATP-250 в Казахстане.

Хачанову 28 лет, он занимает 21-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Даниил Медведев и Андрей Рублев отказались от участия в выставочном турнире в России.