Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Казахстане

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир серии ATP-250 в казахстанском городе Алма-Ата, обыграв в финале представителя Канады Габриэль Диалло.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 6:3.

Российский теннисист выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Хачанову 28 лет, он занимает 24-е место в мировом рейтинге и до этой победы в своем активе шесть титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Дарья Касаткина одолела Мирру Андрееву и выиграла турнир WTA-500 в Нинбо.