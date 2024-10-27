«Провал»: в Испании разнесли Мбаппе после матча «Реала» и «Барселоны»

Испанское издание AS подвергло критике французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения столичного клуба в матче с «Барселоной». Игра, которая состоялась в рамках 11-го тура чемпионата Испании, завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев.

«Дебютное «эль класико» для Мбаппе стало провалом. Он показал плохую игру и целых восемь раз попал в офсайд. Килиан выглядел робким и жалил без яда», — указано в статье.

Мбаппе, который пополнил «Реал» в летнее трансферное окно 2024 года, не отличился результативными действиями.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме польский нападающий Роберт Левандовски оформил дубль за две минуты, отличившись на 54-й и 56-й минутах. Ламин Ямаль свой гол оформил на 77-й минуте, а Рафинья в конце матча установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Ранее Александр Мостовой заявил, что его удивил результат матча «Реал» — «Барселона».