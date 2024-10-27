Футболист «Реала» Модрич установил рекорд

Футболист мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным футболистом в истории «Эль Классико».

На момент матча против каталонской «Барселоны» хорватскому хавбеку было 39 лет и 47 дней.

До Модрича рекорд принадлежал экс-игроку «Барселоны» Дани Алвесу — 38 лет и 318 дней.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на поле в 18:15 по московскому времени.

«Реал» в следующем матче испанского чемпионата померится силами в гостях с «Валенсией». Стартовый свисток арбитра прозвучит 2 ноября в 23:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» объяснил разгромное поражение от «Барселоны».