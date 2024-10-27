Российский вратарь «Тампы» об игре против Овечкина: я такого видеть не хочу

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда обыграла «Вашингтон» Александра Овечкина со счетом 3:0. Слова Василевского передает сайт НХЛ.

«Я такого не хочу видеть в третьем периоде — Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — сказал Василевский.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра.

Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

Российский нападающий забросил 855-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Ранее Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории НХЛ.