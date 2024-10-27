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Главный тренер «Реала» объяснил разгромное поражение от «Барселоны»

Наставник «Реала» Анчелотти о разгроме от «Барселоны»: мы начали рисковать

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Juan Medina/Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил разгромное поражение от каталонской «Барселоны» тем, что команда начала рисковать, когда команда начала проигрывать 0:2, передает Managing Madrid.

«Сегодня была энергия. Проблема в том, что, когда вы пропускаете два гола, вы начинаете рисковать. Это нормально. Рисковать против команды, которая играет хорошо, опаснее, чем обычно», — сказал Анчелотти.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Ранее бывший футболист сборной России рассказал, кто должен получить «Золотой мяч».

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