Главный тренер «Реала» объяснил разгромное поражение от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил разгромное поражение от каталонской «Барселоны» тем, что команда начала рисковать, когда команда начала проигрывать 0:2, передает Managing Madrid.

«Сегодня была энергия. Проблема в том, что, когда вы пропускаете два гола, вы начинаете рисковать. Это нормально. Рисковать против команды, которая играет хорошо, опаснее, чем обычно», — сказал Анчелотти.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

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