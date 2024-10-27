Футболиста «Барселоны» оскорбили болельщики «Реала» на расовой почве

Фанаты мадридского «Реала» оскорбляли футболиста каталонской «Барселоны» Ямина Ямаля на расовой почве во время очного поединка команд, передает Mundo Deportivo.

Ямаль подбежал к трибунам, когда забил мяч на 77-й минуте. В это время в его адрес с первых рядов стали доноситься оскорбления.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на поле в 18:15 по московскому времени.

Ранее футболист «Реала» Лука Модрич установил рекорд.