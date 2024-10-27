«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков на матче против СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение оштрафовать московский «Спартак» за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата против петербургского СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

«Принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Лига проведет консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков», — говорится в заявлении.

Фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что «Спартак» вел со счетом 2:0.

Следующий матч между командами пройдет 8 января. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 29 очко. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в активе 25 баллов. На первой строчке идет ярославский «Локомотив» (34).

Ранее руководству СКА рекомендовали обратить внимание на поведение тренера Романа Ротенберга.