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Руководству СКА рекомендовали обратить внимание на поведение тренера Ротенберга

КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Ротенберга

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте обратилась к руководству петербургского СКА с просьбой обратить внимание на поведение главного тренера команды Романа Ротенберга, который раскритиковал фанатов московского «Спартака» после очного матча команд, заявив, что болельщики красно-белых использовали кричалки с ненормативной лексикой.

«КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения», — говорится в заявлении.

Также лига рекомендовала руководству СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ.

Фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что «Спартак» вел со счетом 2:0.

Следующий матч между командами пройдет 8 января.

Ранее «Спартак» заявил, что Ротенберг позорит российский хоккей.

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