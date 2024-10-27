Бывший футболист сборной России жестко раскритиковал экс-тренера команды

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко на YouTube-канале Станислава Роженькова раскритиковал бывшего тренера национальной команды Фабио Капелло.

«Да, тренер, может, великий, результат давал, но как человек — говнюк такой. И очень много футболистов о нем так говорили. Пообщавшись какой-то короткий период с ним, я понял, что нам не по пути», — сказал Павлюченко.

Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. На турнире 2014 года Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, а сборная России неудачно выступила, заняв предпоследнее место в группе.

Капелло также известен по работе в «Милане», мадридском «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии. Последним местом работы итальянца стал китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Капелло признался, что скучает по России.