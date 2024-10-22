«Мы уже лет 20 идем не туда»: Карпин об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk оценил уровень российского футбола, отметив, что он движется не в нужную сторону.

«Федь, дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — заявил Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее 152-я команда рейтинга ФИФА согласилась сыграть с Россией.