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«Ахмат» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Ростов» Карпина

«Ахмат» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Ростов» со счетом 3:2

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Телеграм-канал «ФК «Ростов»»

Грозненский «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Ростов».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет на 33-й минуте открыл игрок «Ахмата» Даниил Уткин, но уже через минуту Николай Комличенко восстановил равновесие. Еще через две минуты Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед. В начале второго тайма Садулаев оформил дубль. Мохаммад Мохеби в середине второго тайма забил за «Ростов» и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» занимает 15-е место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Пари НН». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на поле в 15:15 по московскому времени.

«Ростов» встретится на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится 1 ноября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в сверхрезультативном матче Кубка России.

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