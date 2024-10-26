Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Дома против аутсайдера: «Ростов» принимает «Ахмат» в матче РПЛ. LIVE

РПЛ. 13-й тур. «Ростов» — «Ахмат». ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги располагающийся в середине турнирной таблицы «Ростов» Валерия Карпина принимает занимающий последнее место в турнира «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
26 октября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Вырыли тоннель длиной 65 метров: из липецкой колонии сбежали шестеро заключенных
Артамонов: задержаны четверо из шести заключенных, сбежавших из липецкой колонии
В Липецке работает ПВО. Военная операция, день 976-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 976-й день
«У кого есть деньги — на убой не едут». Зачем на Украине проводят рейды на военнообязанных
«Страна.ua»: в Одессе сотрудников ТЦК во время рейда выгнали с рынка
ASKfm решил прекратить работу
«Позорит российский хоккей»: «Спартак» о тренере СКА Ротенберге
Ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики
Стало известно о противоречивом решении Гутерриша по разговору с Путиным
Новости и материалы
Возлюбленная Джейсона Стетхэма публично поддержала Бейонсе после скандала с Пи Дидди
В МВД рассказали подробности о задержании пятого беглеца из липецкой ИК-2
Объем торгов на Мосбирже приблизился к новому рекорду, несмотря на санкции США
Украинским военнослужащим начали раздавать методички с фразами на корейском языке
В США журналисты рассказали о двойных стандартах Илона Маска по теме мигрантов
Вспыхнувший премиум-автосервис в Москве начали тушить
Депутат Парфенов высказался о ролике с проституткой в кабинете Госдумы
Футболист Дзюба: я часто заведенный
В Пензе 9-летний мальчик госпитализирован после избиения четвероклассниками
В Египте спрогнозировали рост торговли с Украиной
В Тбилиси заметили колонну авто с флагами правящей партии
Футболист «Манчестер Сити» высмеял украинского игрока «Арсенала»
Над Липецкой областью сбили четыре беспилотника ВСУ
В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие
Бывший член «Азова» осужден за террористическую деятельность
На видео попал момент жесткого ДТП с автобусом с пассажирами в Москве
Несколько самолетов возвращались в Россию из-за пятичасового запрета Ирана на полеты
Глава Rheinmetall заявил, что Украина продолжит вооружаться после завершения конфликта
Все новости
Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что строит на Украине четыре военных завода
NYT заявила о переброске элитных солдат КНДР в Курскую область
«Откуда у вас деньги на бриллианты?» За что убили отца корейского экономического чуда
Как один генерал совершил экономическое чудо и погиб от рук ЦРУ
В Госдуме назвали жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина «осенним обострением»
«Страна перестанет существовать»: Грузия идет на выборы
В Грузии начались парламентские выборы
«Прощайте, Мастер!»: умер первый режиссер «Улиц разбитых фонарей»
Знакомые режиссера первых серий «Улиц разбитых фонарей» назвали его смерть неожиданной
Цветы у пирамид Гизы и львы на футбольном матче: 15 главных фото недели
Гуф избежал ареста после дебоша в бане. Выходя из суда, он напал на журналиста
Суд избрал мерой пресечения для рэпера Гуфа запрет определенных действий
«Ненавидит людей»: в Петербурге учитель фехтования набросился с двумя ножами на покупателей
Пять человек пострадали в результате нападения петербуржца в супермаркете
«Я испытываю гордость за свою работу». Как дорожники делают жизнь россиян комфортнее
В дорожном хозяйстве России работает 750 тысяч человек
«Планшет Чубайса». ФСБ обвинила «Роснано» в хищении ₽13 млрд
МВД: «Роснано» похитило 13 млрд рублей при производстве российских планшетов
«Хит» — откровенный сериал об истории российской музыки. Почему его стоит смотреть?
Состоялась премьера документального сериала «Хит» об истории российской музыки
ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Чем это грозит?
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5–7% до 8–8,5%
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами