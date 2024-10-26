В матче 13-го тура Российской премьер-лиги располагающийся в середине турнирной таблицы «Ростов» Валерия Карпина принимает занимающий последнее место в турнира «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
26 октября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.