«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в сверхрезультативном матче Кубка России

Московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. Уже в первом тайме были забиты пять мячей: в составе самарцев отличились Бенхамин Гарре с пенальти на 13-й минуте и Томас Гальдамес на 17-й. У «Динамо» забили Ярослав Гладышев на 9-й минуте, Эль-Мехди Маухуб на 16-й, а также Лука Гагнидзе на 27-й. Во второй половине Маухуб оформил хет-трик, забив еще два раза на 53-й и 82-й минутах и Денис Макаров на 51-й. «Крылья» ответили одним точным ударом Ильи Гапонова на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Динамовцы набрали 11 очков в группе A, заняли второе место и сыграют в 1/4 Пути РПЛ в Кубке России. В активе «Крыльев Советов» два балла и четвертое место. Они розыгрыш Кубка страны покидают.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» дома сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Динамо» в гостях сразится с «Химкамим». Встреча состоится 27 октября и начнется в 16:30 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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