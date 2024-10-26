«Спартак» получит 100 млн рублей, если «Зенит» станет чемпионом

Московский «Спартак» заработает 100 млн рублей, если петербургский «Зенит» в ближайшие два сезона станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Telegram-канал Baza.

«Спартак» и «Зенит» договорились об этом, когда клуб с берегов Невы приобрел у красно-белых форварда Александра Соболева. Если Соболев в течение двух лет станет чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получит 100 млн рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков.

Ранее в «Зените» рассказали, зачем им нужен Соболев.