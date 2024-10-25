Бывший тренер сборной России повлиял на переход Дзюбы в «Акрон»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов повлиял на переход Артема Дзюбы в команду, передает «Матч ТВ».

«Когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым. Его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми», — сказал Тедеев.

36-летний Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Ранее Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.