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Бывший тренер сборной России повлиял на переход Дзюбы в «Акрон»

Экс-тренер сборной России Черчесов повлиял на переход Дзюбы в «Акрон»

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ФК «Акрон»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов повлиял на переход Артема Дзюбы в команду, передает «Матч ТВ».

«Когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым. Его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми», — сказал Тедеев.

36-летний Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Ранее Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.

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