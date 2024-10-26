Экс-игрок «Спартака» Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед»

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес забил мяч в дебютном матче за «Дубай Юнайтед».

Промес отличился в матче против «Хатта» во Второй лиге ОАЭ. Сейчас в матче идет перерыв. Клуб Промеса ведет со счетом 2:1.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.

В турнирной таблице Второй лиги ОАЭ «Дубай Юнайтед» занимает десятое место, имея в активе два очка.

Ранее суд отклонил запросы защиты по делу Промеса.