Суд отклонил запросы защиты по делу Промеса

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Апелляционный суд Амстердама отклонил запросы защиты на проведение дополнительных расследований по делу бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что судьи не разрешили адвокатам Промеса задать вопросы следственному судье и допросить трех свидетелей по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

По делу о контрабанде наркотиков судьи разрешили допросить четырех бельгийских свидетелей. Это сделает следственный судья.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее сообщалось, что ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса в Нидерланды.