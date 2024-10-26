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«Зенит» разгромил казахстанский клуб с разницей »+35»

«Зенит» разгромил казахстанскую «Астану» с разницей »+35» в Единой лиге ВТБ

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РИА Новости

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» разгромил казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая проходила на арене «Велодром Сарыарка» в Астане, завершилась со счетом 99:64 в пользу гостей. В одной из четвертей команде из Казахстана не удалось набрать даже десяти очков.

Самым результативным игроком встречи стал Маркелл Джонсон из «Астаны» — на его счету 29 баллов. Его одноклубник Галин Смит сделал дабл-дабл: набрал 19 очков и собрал 11 подборов. У «Зенита» 18 баллов набрал Андрей Воронцевич, Ксавьер Мун и Трэйзер Фрейзер — по 16, а Сергей Карасев — 10. Воронцевичу не хватило одного подбора, чтобы также собрать дабл-дабл: у него их девять.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третью строчку, у них семь побед в девяти играх. «Астана» идет последней, проиграв все десять встреч. Лидирует в турнире «Локомотив-Кубань» из Краснодара — у них 9/9 побед.

В следующей игре Единой лиги ВТБ «Астана» поедет в Саратов, чтобы сыграть с «Автодором». Встреча состоится 30 октября и начнется в 18:00 по московскому времени. В этот же день «Зенит» примет дома «Самару». Матч начнется в 20:00 мск.

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